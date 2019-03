SDF: 3.000 IS-medlemmer har overgitt seg

utenriks

– Antallet IS-medlemmer som har overgitt seg siden mandag, har økt til 3.000, skriver SDFs talsmann Mustefa Bali på Twitter. Tre kvinner og fire barn fra yezidi-minoriteten ble reddet.

Meldingen kommer timer etter en melding om at 2.000 personer, mange av dem IS-krigere, overga seg øst i Syria. Disse skal ha gjennomgått en grundig sjekk, opplyste talsmann Adnan Afrin.

Kvinner og barn har flyktet

Tusenvis av mennesker, mange av dem kvinner og barn, har de siste ukene flyktet fra Baghouz, den siste IS-bastionen i Syria. SDF har under evakueringen tatt flere pauser i det som omtales som den siste militæroffensiven for å nedkjempe IS-krigerne, men søndag ble kampene på landsbygda gjenopptatt for fullt. Tiden for å overgi seg er over, het det fra SDF.

Siden har de med støtte fra den USA-ledede koalisjonen fortsatt offensiven. Tirsdagens strøm av IS-krigere kommer etter at ekstremistgruppas stillinger ble utsatt for kraftige luft- og artilleriangrep gjennom natten.

– Målet med vår frammarsj er å terrorisere IS-krigerne slik at de overgir seg, og slik at sivile kommer ut, sa en 27 år gammel SDF-kommandant til nyhetsbyrået AFP i Baghouz.

65.000 i flyktningleir

Fra før har 2.400 IS-krigere overgitt seg til SDF de siste ukene, ifølge den britiskbaserte eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Totalt har nesten 60.000 mennesker forlatt Baghouz siden desember, anslår SOHR.

Søndag kveld kom over 3.000 mennesker, de fleste av dem kvinner og barn, fram til en kurderdrevet flyktningleir i Al-Hol nord i Syria, der over 65.000 mennesker nå befinner seg.

