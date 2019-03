Økning i antall utenlandske barn i leirer i Nordøst-Syria

utenriks

Til sammen 3.580 utenlandske barn befinner seg i tre ulike leirer for fordrevne mennesker i regionen, viser en ny rapport fra Redd Barna. Barna kommer fra 30 ulike land. 3.303 av dem er under tolv år og 2.045 er under fem år.

75 barn har mistet livet på vei til disse leirene, ifølge rapporten. For barna som overlevde flukten, er matmangel og sykdom utbredt.

Redd Barna ber opprinnelseslandene om å repatriere barna og deres mødre, istedenfor å frata mødrene statsborgerskap.

– Spesielt de yngste barna som har blitt reddet ut av de siste gjenværende IS-områdene, lider av underernæring og emosjonell nød etter det de har vært gjennom, sier landdirektør Sonia Khush i Redd Barna.

Etter hvert som IS er blitt nedkjempet, har tusenvis av kvinner og barn flyktet fra Baghouz på landsbygda øst i Syria, som har vært kalifatets og IS-krigernes siste bastion.

Så langt har Russland tatt tilbake barn og plassert dem hos familiemedlemmer eller fosterhjem. Frankrike, Belgia og Storbritannia har kviet seg for å hente sine mindreårige statsborgere. Dette gjelder også Norge.

