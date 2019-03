Facebooks tekniske problemer fortsatt ikke løst

utenriks

– Jeg har aldri sett Facebook nede så lenge. 11 timer og problemene vedvarer globalt, skriver en oppgitt bruker.

– Dette er ille. Det er ikke noe morsomt i det hele tatt, skriver en annen bruker.

Frustrasjonen brer om seg blant Facebook-brukere som siden onsdag kveld har opplevd tekniske problemer og manglende tilgang til egne brukerkontoer.

Ifølge downdetector.com, som overvåker nettsteder, rammet problemene brukere av Facebook, Messenger, Whatsapp og Instagram i deler av Europa og USA. Problemene har siden spredt seg til Thailand, Japan og Australia.

– Vi er klare over at enkelte brukere har problemer med å få tilgang til ulike apper. Vi jobber med å løse problemet, men vi kan bekrefte at dette ikke skyldes et DDoS-angrep, skriver Facebook på Twitter.

DDoS, også kalt tjenestenektangrep, er et elektronisk angrep som kan hindre tilgang for brukere av en tjeneste.

Både Facebooks nettside og app så ut til å være rammet. Mange brukere fikk beskjed om at siden er nede på grunn av vedlikehold.

Det sosiale mediet har 2,3 milliarder månedlige brukere som kommuniserer med hverandre, deler stort og smått, skaffer seg informasjon og knytter nye forbindelser.

