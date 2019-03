Parlamentet går inn for å utsette EU-utmeldingen

utenriks

Forslaget ble vedtatt med et flertall på 412 mot 202 stemmer da det kom opp til avstemning torsdag kveld.

Den britiske statsministeren ventes nå å ta opp saken på EUs toppmøte neste uke.

Utsettelse er kun mulig hvis stats- og regjeringssjefene i EUs øvrige medlemsland enstemmig går med på det, påpeker en talsperson for EU-kommisjonen.

Underhuset tok også stilling til flere andre brexitforslag. Alle ble stemt ned.

Det første var et forslag om å holde en ny folkeavstemning om EU-utmeldingen. Et massivt flertall på 334 mot 85 representanter sa nei til dette.

Det neste som kom opp, var et forslag om å holde en serie med «indikative» avstemninger om brexit for å få større klarhet i hva flertallet er villig til å støtte. Dette forslaget fikk et knapt flertall mot seg.

Flertallet sa i tillegg nei til et forslag fra opposisjonspartiet Labour.