utenriks

Et flertall på 334 mot 85 folkevalgte sa nei til forslaget, som gikk ut på å holde en ny folkeavstemning der avlysning av brexit ville vært det ene alternativet.

Mange representanter stemte avholdende.

Underhuset skal senere torsdag kveld stemme over et forslag om å be EU om en utsettelse av skilsmissen.

