FN-sjefen innkaller til klimatoppmøte

utenriks

I en kronikk i avisa The Guardian skriver han at politiske ledere, næringslivsfolk og internasjonale organisasjoner vil bli invitert til møtet i New York i september.

Her vil alle verdens land bli oppfordret til å styrke klimamålene de satte seg da Parisavtalen ble undertegnet i 2015.

Guterres skriver at han er inspirert av de mange skoleelevene som fredag demonstrerte med krav om mer effektive klimatiltak.

– Disse skolebarna har skjønt noe som mange av de eldre ikke har forstått: At vi befinner oss i et kappløp for livet, og at vi er i ferd med å tape, skriver Guterres.

Det anslås at flere hundre tusen mennesker deltok i 2.000 klimaprotester og markeringer i over 120 land fredag. De såkalte skolestreikene er inspirert av den 16 år gamle svenske klimaaktivisten Greta Thunberg.

