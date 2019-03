New Zealand-politiet leter ikke aktivt etter flere mistenkte

utenriks

– Alle ressurser gjør alt de kan for å holde samfunnet trygt. Det har ikke vært noen trusler etter denne, sier Mike Bush i New Zealands politi.

Politiet kjenner til at det verserer et navn på en angivelig gjerningspersonen, men ønsker ikke å bekrefte noe rundt dette, opplyser politisjef Mike Bush.

Foreløpig er én mann i slutten av 20-årene siktet for drap. Han framstilles for varetektsfengsling lørdag. To andre ble pågrepet med våpen, men det er uklart om de har en forbindelse til angrepet.

Minst 49 mennesker ble drept i de to moskeene.

