utenriks

– Det er rundt 50 døde, sier talsmann Suryadi Diaz i Papua-politiet.

21 andre er skadd, opplyser Indonesias etat for krisehåndtering til nyhetsbyrået Reuters.

Sentani-området nær Jayapura har blitt rammet av kraftig nedbør som utløste lørdagens flom. Ni landsbyer er rammet av oversvømmelser. Over 150 hus er nedsunket, sier Sutopo Nugroho, talsmann for Indonesias etat for krisehåndtering.

