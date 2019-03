Flere drept i angrep mot militærleir i Mali

utenriks

Biler og motorsykler ble brukt da væpnede opprørere stormet leiren i Dioura i regionen Mopti. Mange er døde og savnet, melder militærkilder ifølge AFP.

Minst åtte er drept, ifølge sikkerhetskilder som legger til at vitner fra nærliggende landsbyer har meldt om minst 15 drepte og flere savnet.

En lokal borgermester sier ifølge Reuters at minst 16 soldater er drept.

– Vi står samlet mot disse grusomme handlingene, sier president Ibrahim Boubakar Keita i en uttalelse søndag, men uten å opplyse antall drepte.

Ekstremister tilknyttet al-Qaida tok kontroll over ørkenområder i Mali tidlig i 2012, men ble drevet ut av en franskledet offensiv ett år senere. I juni 2015 skrev Malis regjering under en fredsavtale med noen av de væpnede gruppene, men jihadistene er fortsatt aktive og landområder er under deres kontroll.

