New Zealands statsminister mottok manifest ni minutter før moské-massakre

Det sier statsministeren på en pressekonferanse søndag.

– Eposten inneholdt manifestet hans, men ingen detaljer om angrepet eller hvor det ville finne sted i New Zealand, sier statsministeren.

Hun sier også at arbeidet er i gang med å overlevere likene etter ofrene nå blir overlevert til sine familier. Hun forventer at alle lik vil være overlevert innen onsdag.

Christchurch-ordfører Lianne Dalziel har tidligere fortalt at lokale myndigheter jobber hardt med å stelle i stand gravplasser, slik at ofrene kan gravlegges så snart som mulig, i tråd med islamsk tradisjon.

Vil ikke bli utlevert

28 år gamle Brenton Tarrant, som er australsk statsborger, vil ikke bli utlevert til sitt hjemland. Tarrant er foreløpig kun siktet for ett tilfelle av drap, men siktelsen kommer til å bli utvidet. Han ble varetektsfengslet lørdag.

– Han vil definitivt måtte stå til ansvar overfor rettssystemet i New Zealand for terrorangrepet han har utført her, sier Ardern.

De to andre som ble pågrepet etter angrepet er nå løslatt. Den ene av dem siktes for brudd på våpenlovene.

Stanset av mann med kortterminal

Gjerningsmannens angrep mot Linwood-moskeen kunne vært langt verre om det ikke var for den afghanske flyktningen Abdul Aziz, som var i moskeen med sin familie.

Han kastet en kortterminal på gjerningsmannen, før han gjemte seg bak biler på parkeringsplassen mens gjerningsmannen avfyrte en rekke skudd mot ham. Så fant han en hagle med tomt magasin på bakken, som han veivet mot gjerningsmannen mens han ropte «kom her». Det førte til at gjerningsmannen etter hvert satte seg i bilen og forlot åstedet.

– Da han så våpenet i hendene mine slapp han våpenet sitt, og jeg jaget ham med mitt eget våpen. Jeg klarte å kaste våpenet på bilen hans og knuste bilvinduet, og jeg kunne se at han var litt redd, sier Aziz til AFP.

Aziz jaget gjerningsmannen videre mens bilen hans kjørte av sted. Ikke lenge etter ble gjerningsmannen pågrepet.

