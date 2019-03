Kinas president besøker Europa

utenriks

Besøket starter i Italia torsdag. Der er det ventet at han vil undertegne en samarbeidsavtale med Italia om Kinas nye silkeveiprosjekt «Belt and Road Initiative».

Initiativet et prestisjeprosjekt for Xi og skal etter planen binde Kina sammen med Sørøst-Asia og Sentral-Asia, Midtøsten, Afrika og Europa med et nettverk av veier, havner og jernbaner, finansiert ved hjelp av lån fra Kina.

Besøket i Europa er Xis første utenlandsreise i år.

Det blir også første gang en kinesisk president besøker Monaco.

– Det sier mye om hvor viktig Europa er for Kina, sier Kinas utenriksminister Wang Yi.

