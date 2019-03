utenriks

– Vi er sikre på at det kun var én angriper som var ansvarlig for dette, sa Bush på en pressekonferanse mandag.

Han la til at politiet ikke kan utelukke at gjerningsmannen kan ha fått støtte fra andre, og at dette er «en svært, svært viktig del av vår etterforskning».

28 år gamle Brenton Tarrant fra Australia ble pågrepet like etter fredagens angrep. Foreløpig er han kun siktet for ett drap, men siktelsen kommer til å bli utvidet. Han ble varetektsfengslet lørdag.

(©NTB)