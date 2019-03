Politiet etterlyser tyrkisk 37-åring etter Utrecht-skyting

utenriks

– På det nåværende tidspunkt kan vi bekrefte at tre er døde og ni er såret, tre av dem alvorlig, opplyser borgermesteren i Utrecht, Jan van Zanen.

Trusselnivået i Utrecht og omegn er hevet til høyeste nivå, sikkerheten ved flyplasser og offentlig bygninger er skjerpet og folk er bedt om å holde seg innendørs. Utrecht ligger 40 kilometer sørøst for Amsterdam og har drøyt 300.000 innbyggere.

– Gjerningspersonen er på frifot. Et terrormotiv kan ikke utelukkes, sa Nederlands antiterror-koordinator Pieter-Jaap Aalbersberg under en pressekonferanse i Haag.

Han opplyser at det var skyting flere steder i byen, men det er uklart hvor dette i så fall har skjedd, og det er ikke kommet bekreftelser eller meldt om ofre.

– Det ble avfyrt skudd flere steder i Utrecht i dag morges. Det pågår nå en stor politioperasjon for å pågripe gjerningsmannen, sa Aalbersberg.

Skal ha flyktet i bil

Den første meldingen om at en mann hadde trukket våpen og avfyrt skudd inne på en trikk, kom klokken 10.45 mandag.

Øyenvitner fortalte om kaotiske tilstander og sårede, og tungt bevæpnet antiterrorpoliti, og ambulansepersonell kom raskt til stedet. Flere sårede ble fløyet til sykehus i helikopter.

Ifølge øyenvitner og politiet flyktet gjerningsmannen fra stedet, angivelig i en rød bil av merket Renalt Clio som var kapret kort tid tidligere.

Bilen ble senere funnet forlatt i nærheten og antiterrorpoliti slo kort tid etter til mot en leilighet i området. Det skal imidlertid ikke ha blitt foretatt pågripelser.

Etterlyst 37-åring

Mandag ettermiddag gikk politiet ut med navn og bilde på en 37 år gammel tyrkiskfødt mann, som mistenkes for å ha stått bak skytingen.

Mannens motiv er ikke kjent, men ifølge ubekreftede meldinger skal han ha vært i retten i forbindelse med en voldtektssak for få uker siden.

Journalisten Yelle Tieleman i avisen Utrechts Nieuwsblad opplyser på Twitterat 37-åringen i 2013 var involvert i en annen skyteepisode, der han angivelig åpnet ild mot tilfeldig forbipasserende i Utrecht.

Ifølge BBCs tyrkiske tjeneste, som har snakket med en tyrkisk bekjent av den etterlyste i Utrecht, har mannen tidligere kjempet i Tsjetsjenia.

– For få år siden ble han arrestert, mistenkt for å ha tilknytning til den ytterliggående islamistgruppen IS, men han ble senere løslatt, forteller den tyrkiske forretningsmannen til BBC.

Hørte tre skudd

Jimmy de Koster bor i nabolaget og var øyenvitne til skytingen på trikken. Han forteller til TV-stasjonen RTV Utrecht at han hørte tre skudd og så en kvinne i 20-35-årsalderen ligge blodig på bakken utenfor trikken.

Flere menn løp ifølge de Koster bort til kvinnen og forsøkte å dra henne unna, men trakk seg tilbake da det ble avfyrt flere skudd.

