Siktet etter moskémassakren vil representere seg selv i retten

utenriks

Det melder avisa New Zealand Herald mandag.

Den oppnevnte advokaten Richard Peters som representerte siktede Brenton Tarrant i retten lørdag, bekrefter overfor avisa mandag at han ikke lenger kommer til å ha denne oppgaven.

Peters sier at hans befatning med saken var over etter innsatsen lørdag og at Tarrant har sagt opp advokaten. Tarrant skal ha sagt til Peters at han vil bruke retten han har til å representere seg selv framover, men forklarte ikke hvorfor.

– Jeg antar bakgrunnen for det er at han tror jobben vil gjøres bedre av ham selv. Det er min gjetning, sier Peters.

Peters sier Tarrant syntes å være klar over hva beslutningen han tok innebar og at han ikke framsto som mentalt ustabil, utover de ekstreme standpunktene som har kommet til uttrykk fra Tarrants side så langt.

Talerstol

Peters påpeker at å si ham opp kan framstå som irrasjonelt. Men å velge å representere seg selv, kan være en måte å gi seg selv mer taletid i retten på, og Peters tror det er hensikten.

Om Tarrant fungerer som sin egen forsvarer i en straffesak mot ham, kan han bruke den høyprofilerte straffeforfølgelsen til å fremme egne meninger. Tarrant har beskrevet disse i et manifest spredt før fredagens skyting. Peters tror Tarrant ønsker publisitet, og at det trolig vil være slik han vil legge opp rettssaken.

– Det blir opp til dommeren i retten å håndtere det. Retten er ikke et sted for å legge fram meninger. Det er et sted for å fastslå uskyld eller skyld, sier Peters, som videre påpeker at retten ikke til å ha mye sympati med Tarrant hvis han bruker rettssaken til å uttrykke egne ekstreme synspunkter i stedet for å holde seg til saken.

Hemmelig

Peters understreker at han ikke hadde noen problemer med å forsvare Tarrant, det er en del av jobben hans forsvare, men innrømmer at det ikke akkurat er en dagligdags opplevelse.

– I denne saken er det vanskelig å innta en nøytral holdning, men du må bare sette det til side og si «ok, la oss bare gå gjennom ting». Min jobb var rett å slett å møte i retten, gi ham råd om hans rettigheter og informere ham om prosedyrene, sier han.

Tarrant er foreløpig kun siktet for ett tilfelle av drap, men siktelsen kommer trolig til å bli utvidet. Han ble varetektsfengslet lørdag fram til 5. april.

Han holdes på hemmelig sted for øyeblikket, og fengselsvesenet i New Zealand vil ikke avsløre hvor, utover at det er en fengselsinstitusjon med topp sikkerhetsnivå, der han er under observasjon 24 timer i døgnet, helt atskilt fra alle andre innsatte.

(©NTB)