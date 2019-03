Amerikansk jury: Roundup bidro til å gi mann kreft

utenriks

Ifølge juryens kjennelse var Roundup «en betydelig faktor» da 70 år gamle Edwin Hardeman fikk Non-Hodgkins lymfom, en kreftform som kjennetegnes av ukontrollert vekst i lymfevev.

Hardeman sprayet eiendommen sin med Roundup i 25 år og gikk etter at han fikk påvist kreft til sak mot landbruksgiganten Monsanto, som i fjor ble oppkjøpt av den tyske legemiddelgiganten Bayer.

Ifølge juryen i California hersker det ingen rimelig tvil om at glyfosat, den aktive substansen i ugressmiddelet Roundup, var en medvirkende årsak til kreften.

I august i fjor ble en annen amerikaner, den 46 år gamle gartneren DeWayne «Lee» Johnson, tilkjent 2,4 milliarder kroner i erstatning av samme grunn fra Monsanto. Erstatningen ble senere redusert til 655 millioner kroner.

Juryen i San Francisco slo i sin kjennelse fast at Monsantos opptreden var «ondskapsfull», og at selskapets ugressmidler Roundup og RangerPro sterkt hadde bidratt til at Johnson fikk kreft.

Flere hundre andre kreftpasienter har også saksøkt Monsanto med krav om erstatning etter bruk av Roundup, som er verdens mest solgte ugressmiddel og som også selges i Norge.

(©NTB)