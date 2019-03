Enda en person varetektsfengslet for deling av massedrapsvideo

utenriks

Philip Arps (44) møtte til rettsmøte i Christchurch onsdag siktet for å ha distribuert massedrapsmannens video som ble sendt direkte på Facebook forrige fredag. Å videreformidle drapsvideoen fra Al Noor-moskeen er brudd på New Zealands lov om støtende utgivelser. Hvert av de to punktene i siktelsen mot Arps har en strafferamme på 14 års fengsel.

Arps har ikke sagt hvordan han forholder seg til skyldspørsmålet.

Han fortrakk ikke en mine under høringen, ei heller da han ble nektet kausjon av dommer Stephen O'Driscoll.

Ifølge rettsdokumentene begynte Arps å dele videoen på nettet lørdag, dagen etter massedrapene og etter at myndighetene hadde advart om at det var straffbart å dele videoen.

