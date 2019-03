Italiensk sjåfør bortførte skolebarn og satte fyr på bussen sin

utenriks

Bussjåføren, en italiensk statsborger med senegalesisk opprinnelse, plukket opp to skoleklasser og deres ledsagere i byen Cremona nord i Italia. Under bussturen skal han ha truet dem og sagt at «ingen ville overleve».

Da en voksen om bord varslet nødetatene, rykket de ut og satt opp en veisperring ved den sørlige utkanten av Milano for å stanse mannen.

– Mens to politifolk holdt sjåføren opptatt, tok han fram en lighter og truet med å sette fyr på kjøretøyet med en bensinkanne om bord. Samtidig fikk de andre åpnet bakdøra. Mens evakueringen pågikk, satt han fyr på bussen, sier politikommandør Luca De Marchis.

I det han ble pågrepet sa mannen i 40-årene at han gjorde det i protest mot migrantdødsfall i Middelhavet.

– Jeg vil avslutte det hele, vi må stoppe dødsfallene i Middelhavet, blir han sitert på av TV-kanalen RAI og andre italienske medier.

De Marchis takker nødetatene for sitt mot etter å ha fått alle barn og voksne i sikkerhet «uten tragiske konsekvenser». Enkelte av passasjerene ble behandlet på sykehus, hovedsakelig for kutt og sårskader i forbindelse med evakueringen.

Sjåføren, som er hjemmehørende i Cremona og er gift og har to barn, ble behandlet for brannskader.

Ifølge Sky TG24 hadde han arbeidet for selskapet som eide bussen i 15 år, uten at det skal ha vært noen problemer med ham tidligere.

Italias innenriksminister Matteo Salvini sier at mannen tidligere er straffedømt for fyllekjøring og et seksuelt overgrep, og antyder at han ikke burde vært sjåfør for en skolebuss.

