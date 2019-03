Romas viseborgermester pågrepet for korrupsjon

utenriks

Ifølge siktelsen skal den 45 år gamle politikeren ha tatt imot bestikkelser fra entreprenører som ønsket byggetillatelser.

Femstjernersbevegelsens leder Luigi Di Maio, som også er Italias visestatsminister, har suspendert De Vito fra partiet med umiddelbar virkning og kaller saken «alvorlig og skammelig».

Femstjernersbevegelsen gikk i 2016 til valg på et sterkt populistisk budskap, der kamp mot korrupsjon var et sentralt tema.

Ifølge det italienske nyhetsbyrået ANSA anklages De Vito for å ha mottatt penger fra Toti-brødrene, to prominente eiendomsutviklere i Roma. Dette skal ha sikret brødrene tillatelse til å omgjøre et tidligere marked i Ostiense-området til boliger. De Vito har ikke kommentert anklagene.

Femstjernersbevegelsen fikk 32 prosent av stemmene i siste valg og sitter nå i regjering sammen med ytre høyrepartiet Ligaen (tidligere Lega Nord). Oppslutningen om partiet er imidlertid dalende, og ifølge en fersk meningsmåling har det nå bare 21 prosent oppslutning.

(©NTB)