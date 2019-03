Trump: Den islamske staten er snart fjernet fra kartet

utenriks

Det var en svært selvsikker uttalelse fra Donald Trump, som i en tale i Lima i Ohio hevdet at Den islamske statens IS' siste enklave i Syria ville bli befridd onsdag kveld amerikansk tid. Trump foldet ut utskrifter av kart der IS' tilstedeværelse i Irak og Syria var markert med rødt for å illustrere hvordan områdene den har kontrollert gradvis har blitt tatt tilbake siden 2016.

Deretter hevdet han at amerikanske styrker har påført IS store tap den siste måneden og sa at det snart ikke ville være noen røde markeringer igjen på kartene. Han viste til kartet som viser dagens situasjon.

– Det er ikke noe rødt. Eller, det er faktisk en liten prikk som vil være borte etter i kveld, sa presidenten.

Det er for øvrig ikke første gang Trump har erklært seier over IS. Allerede 20. desember i fjor erklærte Trump at IS var beseiret.

Litt senere i Ohio onsdag gjentok Trump seierserklæringen og viste fram kartene sitt igjen.

– Da jeg tok over var det kaos, de var over alt, over hele Syria og Irak. Og når du ser på det nå er det ikke noe rødt, sa Trump til stor jubel fra mengden rundt, mens han poserte foran militært utstyr og et stort amerikansk flagg.

– Fra i dag av er dette IS, det er ikke mer. Kalifatet er borte fra i kveld av, sa Trump.

