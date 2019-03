Britiske aviser: EU tar kontroll over brexit-datoene

utenriks

Under EU-toppmøtet torsdag ble det enighet om å utsette brexit enten til 12. april eller 22. mai.

Dette er en kortere utsettelse enn det Storbritannias statsminister Theresa May hadde ønsket seg. Hvilken dato britene må forholde seg til, avhenger dessuten av om Parlamentet omsider godtar Mays framforhandlede brexit-avtale neste uke.

Kringkasteren BBC har en oversikt over de britiske papiravisenes førstesider dagen etter EU-toppmøtet. «EU tar kontroll over brexit-timeplanen mens May settes på sidelinjen», skriver konservative Daily Telegraph.

Også The Guardian framholder at EU tar kontroll over tidspunktet når brexit skal iverksettes. «En siste sjanse», skriver The Times.

Næringslivsavisa Financial Times skriver at May står overfor en nasjonal krise mens EU krangler over «brexit-giljotinen».

I utgangspunktet var planen at Storbritannia skulle forlate EU 29. mars. May ba om utsettelsen etter at Parlamentet flere ganger har avvist avtalen om gjennomføringen av utmeldelsen som Mays regjering og EU har forhandlet fram.

(©NTB)