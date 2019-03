CCTV: Minst seks døde da bil braste inn i menneskemengde i Kina

utenriks

Det er den statlige kringkasteren CCTV som melder at seks er døde etter at en bilfører med vilje kjørte ned fotgjengere i byen Zaoyang provinsen Hubei. Det oppgis ikke motiv for handlingen. Sju skadde er fraktet til sykehus og får behandling etter de dramatiske hendelsene fredag morgen. Politiet skjøt og drepte bilføreren.

Det har vært flere lignende hendelser i Kina.

Den 11. september døde 11 personer og flere titall ble skadd da en bil kjørte inn i mennesker på et torg i Hengdong i provinsen Hunan. I november ble fem drept og 19 skadd da en bil pløyde inn i en gruppe skolebarn som skulle krysse veien i byen Huludao nordøst i Kina.

