Indonesisk flyselskap dropper 49 nye 737 MAX-fly

Avgjørelsen fredag kommer i kjølvannet av de to flystyrtene med flymodellen som har ført til at alle 737 Max-fly er satt på bakken inntil videre. Dette er trolig den første formelle annulleringen av bestillinger av flymodellen.

– Vi har sendt et brev til Boeing med anmodning om at bestillingen kanselleres, sier talsperson for Garuda Ikhsan Rosan fredag.

– Årsaken er at Garudas passasjerer i Indonesia har mistet tilliten til og ikke lenger stoler på flytypen, sier han.

Han legger til at de fremdeles venter på svar fra Boeing.

