Palestinske demonstranter drept av israelske soldater

Tusenvis av palestinere deltok fredag i de ukentlige demonstrasjonene mot israelsk okkupasjon på Gazastripen.

Israelske soldater stasjonert langs grensa skjøt flere steder med skarpt mot de ubevæpnede demonstrantene, og to menn på 18 og 29 år ble ifølge palestinske helsemyndigheter drept.

Tenåringen ble skutt i hodet øst for Gaza by, mens 29-åringen ble drept av et skudd i brystet i nærheten av flyktningleiren Al-Bureij, ifølge en talsmann for helsedepartementet i Gaza by.

Minst 55 andre demonstranter skal ha blitt såret, og tilstanden for to av dem betegnes som kritisk.

Standard prosedyre

Den israelske hæren har ikke kommentert drapene, men opplyser at omkring 9.500 personer deltok i opptøyer og demonstrasjoner på ulike steder.

De «kastet sprengladninger, harde gjenstander og steiner» mot soldatene, som «skjøt i tråd med standard operasjonell prosedyre», sier en talsperson for hæren.

Vil fortsette

Blant dem som deltok i fredagens demonstrasjon var Ismail Haniyeh, lederen for Hamas som styrer på Gazastripen.

Haniyeh fastholdt at de ukentlige demonstrasjonene, som startet i mars i fjor, vil fortsette helt til Israel opphever sin tolv år lange blokade av den palestinske enklaven.

Over 190 palestinere er skutt og drept av israelske soldater siden demonstrasjonene startet, blant dem barn, helsearbeidere og journalister.

Knusende rapport

FN har gransket Israels maktbruk og la i februar fram en rapport som konkluderer med at israelske skarpskyttere med overlegg skyter med skarpt mot ubevæpnede sivile.

Granskerne fastslår videre at de israelske soldatene kan ha gjort seg skyldige i krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten og anbefaler Den internasjonale straffedomstolen (ICC) i Haag å vurdere bevismaerialet.

Løgnaktig

Fredag besluttet FNs menneskerettsråd å be FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, sende flere observatører til Gazastripen.

Israel avviser FNs granskingsrapport og kaller anklagene «absurde» og «løgnaktige», noe Bachelet har reagert sterkt på.

– Jeg ergrer meg over Israels raske avising av rapporten, uten at de tar for seg noen av de svært alvorlige temaene den tar opp, sa hun tidligere i måneden.

