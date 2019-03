Trump langer ut mot europeiske bilprodusenter

utenriks

I et intervju med Fox News fredag morgen opplyser Trump at han har avvist flere forslag fra EU om gjensidig nulltoll på bilimport.

– De har BMW, de har Mercedes, de har en mengde gode biler som kommer inn. Jeg vil at de skal produsere dem her. Dersom de vil selge dem til amerikanere, så må de produsere dem her, sier han.

Det amerikanske finansdepartementet har på oppdrag fra Trump tidligere gransket om bilimporten i USA kan sies å være en trussel mot landets nasjonale sikkerhet.

Konklusjonene fra granskingen ble overlevert til Det hvite hus for en måned siden, men er ikke kjent.

