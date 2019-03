New Zealand forbyr manifest knyttet til moskéangrep

utenriks

Det melder blant annet avisa New Zealand Herald.

Manifestet ble lagt ut i forkant av angrepene mot moskeene Noor og Linwood der en gjerningsperson drepte 50 personer og såret like mange forrige fredag under fredagsbønnen. Innholdet er nå offisielt klassifisert som forkastelig og er blitt forbudt. Det bekreftes av Direktoratet for film og litteraturklassifisering.

Det er David Shanks som har tatt den endelige avgjørelsen. Han har stillingen som New Zealands «chief sensor» i innenriksdepartement, en stilling med myndighet til å vurdere og ta en beslutning om hvorvidt materiale er upassende og støtende og skal bli forbudt. De sto også for forbudet mot videoen fra massedrapene.

Shanks anmoder alle som har en kopi av manifestet i sitt eie til å ødelegge eller slette det.

– Hvis du ser det noe sted, må du rapportere det inn. Å ha dette i sitt eie eller distribuere det er ulovlig og vil bare bidra til å støtte en kriminell agenda, sier Shanks.

I sin begrunnelse beskriver Shanks dokumentet som et hefte med brutalt innhold som fremmer drap og terrorisme.

