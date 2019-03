Militærjuntaen mot valgseier i Thailand

utenriks

Det konservative partiet Phalang Pracharat, som har nære bånd til det thailandske militærstyret, har fått over 7,5 millioner av stemmer, opplyser valgkommisjonen etter at drøyt 90 prosent av stemmene er telt.

Det tidligere regjeringspartiet Pheu Thai, som ble styrtet i kuppet i 2014, har fått 7 millioner stemmer i søndagens valg. En måling publisert tidligere på valgdagen antydet valgseier til Pheu Thai.

Det nye partiet Fremtid fremover, som er imot juntaen og populært blant unge velgere, har fått nesten 5,2 millioner stemmer i valget på underhuset i nasjonalforsamlingen.

Landets militærjunta hadde lenge før valget sørget for at kuppleder og statsminister Prayuth Chan-ocha har gode sjanser til å beholde regjeringsmakten. Bakgrunnen er den nye grunnloven som militærjuntaen fikk på plass for et par år siden.

Kryptisk kongehilsen

Søndagens valg var det første i Thailand siden 2011, og dermed også det første siden militærkuppet i 2014 som brakte militærjuntaen til makten. Rundt 51 millioner har stemmerett.

Kong Maha Vajiralongkorn valgte å krone dagen med en kryptisk hilsen da valglokalene åpnet søndag morgen. Alle TV-stasjoner gjentok kongens underlige og historisk sett unike oppfordring til folket sitt om å stemme på «gode ledere for å forhindre kaos».

Det er ikke vanlig at kongehuset blander seg direkte inn rett før stemmelokalene åpner.

Siterte sin far

Kongen brukte et sitat fra avdøde kong Bhumibol Adulyadej fra 1969 som sa at folket må «støtte gode mennesker til å lede samfunnet og kontrollere de dårlige menneskene slik at de ikke skaper kaos».

Vajiralongkorn ba folk huske disse ordene fra hans far og ha dem i minne. Han sa imidlertid ikke noe om hvem han siktet til blant valgkandidatene da han snakket om «gode mennesker». Kongedømmet opplever fremdeles splid, der den rojalistiske juntaen og dens allierte står steilt imot den andre hovedleiren, tilhengere av den populistiske tidligere statsministeren Thaksin Shinawatra.

Politikerne har vært generelt bekymret for at juntaens nye valgregler skal gjøre det vanskelig for ett enkelt parti å komme ut av valget med et komfortabelt flertall i nasjonalforsamlingen.

Spente på opptellingen

Oppmøtet var stort da valglokalene åpnet, og skolegårder, templer og offentlige kontorer var fulle av folk som ville stemme allerede fra morgenen av. Valglokalene stengte klokken 17 lokal tid, og valgkommisjonen sier de kommer til å kunngjøre de endelige resultatene mandag, ifølge AP.

Stemningen blant velgerne er spent mens stemmene telles opp. Tilhengere av opposisjonspartiet Pheu Thai gir ikke opp håpet, selv om militærjuntaens parti har tatt over valgledelsen.

– La oss vente til opptellingen er ferdig, sier 58 år gamle Savitree Yodchomchin utenfor opposisjonspartiets kontorer.

– Jeg er nervøs. Jeg kommer til å bli her hele natten fram til alt blir klart, sier Wipa Ployngam, som støtter antijunta-partiet Fremtid fremover.

