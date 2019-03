Ardern kunngjør offentlig gransking av Christchurch-angrep

utenriks

Kommisjonen skal se på hvordan angrepet var mulig og hvordan gjerningsmannen skaffet seg våpen, og den skal også se på sikkerhets- og etterretningstjenestenes rolle, sa Jacinda Ardern på en pressekonferanse mandag. Granskingen skal gjennomføres av en såkalt Royal Commission, som oppnevnes når de mest alvorlige sakene i samfunnet skal undersøkes.

Politi, toll- og innvandringsmyndigheter blir også omfattet av granskingen. Etter angrepet mot to moskeer 15. mars har eksperter antydet at myndighetene har sviktet ved å rette for mye oppmerksomhet mot jihadistisk terror og ikke følge med på voksende høyreekstremisme.

En 28 år gammel australsk mann er siktet for drap etter angrepet i Christchurch. Det er ventet at han vil bli fremstilt for retten igjen 5. april.

(©NTB)