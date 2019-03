Trump vil offisielt anerkjenne Golanhøydene som en del av Israel

utenriks

Visepresidenten sier Trump vil komme med en erklæring om saken sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

Trump varslet tidligere denne måneden at USAs syn på Golanhøydene vil bli endret.

– Etter 52 år er det på høy tid at USA fullt ut anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøydene, som er av kritisk strategisk og sikkerhetsmessig viktighet for staten Israel og stabiliteten i regionen, skrev presidenten på Twitter.

Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er ulovlig okkupert og annektert.

Golanhøydene er et 1.200 kvadratkilometer stort høydedrag sørvest i Syria, men store deler av området ble okkupert av Israel i 1967. Israel har etablert rundt 30 bosetninger i det okkuperte området, i strid med folkeretten.

