Demokratene lyktes ikke i å overprøve Trumps veto

utenriks

Representantenes hus stemte tirsdag over et resolusjonsforslag om å sette til side Trumps veto. Resolusjonen ble vedtatt med 248 mot 181 stemmer. Det var likevel ikke stort nok flertall for å oppheve Trumps veto, til det trengs det to tredelers flertall.

Dermed fortsetter krisetilstanden langs grensen.

Trump erklærte nasjonal krisetilstand 15. februar etter at vinterens budsjettkonflikt endte med at han ikke fikk milliardene han ønsket seg til muren, som han har lovet å bygge langs grensen mot Mexico.

Krisetilstanden utløser en rekke utvidede fullmakter som presidenten vil bruke til å flytte milliarder av dollar for å bygge en omstridt grensemur mot Mexico. Pengene skal i hovedsak hentes fra forsvarets byggebudsjett.

Mandag godkjente forsvarsdepartementet en bevilgning på 1 milliarder dollar til bygging av muren.

