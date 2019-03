Mexico krever unnskyldning for overgrep i kolonitiden

utenriks

I flere hundre år etter europeernes oppdagelse og erobring av dagens Latin-Amerika ble området dominert av Spania, med støtte fra den katolske kirken.

Mandag ble kolonitidens sår igjen åpnet da Mexicos president, Andrés Manuel López Obrador, ba Spanias kong Felipe og pave Frans si unnskyld for erobringen og overgrepene som ble begått i årene som fulgte.

500-årsmarkering

– Jeg har sendt brev til kongen av Spania og til paven og bedt om en full redegjørelse for overgrepene og bedt dem beklage overfor Mexicos urbefolkning for bruddene på det vi i dag kjenner som menneskerettighetene, sa López Obrador i en video som er publisert på Facebook og Twitter.

Videoen er spilt inn i forbindelse med 500-årsmarkeringen av et slag mellom spanske conquistadorer – koloniserende soldater under ledelse av Hernán Cortés – og mayaene i det som i dag er den mexicanske delstaten Tabasco.

– Det var massakre og undertrykkelse. Erobringen ble gjennomført med sverdet og korset. De bygget kirker oppå de innfødtes templer. Tiden er inne for forsoning, men la oss først be om tilgivelse, sa presidenten.

«Svært uheldig»

Spanias avvisning av López Obradors ønske kom raskt og var utvetydig.

– Regjeringen synes det er svært uheldig at brevet Mexicos president har sendt til hans majestet, hvis innhold vi klart avviser, er blitt offentlig kjent. Spanjolenes ankomst til området som i dag er Mexico kan ikke bedømmes i lys av dagens hensyn. Våre to brødrefolk har alltid vært i stand til å forstå vår felles historie uten sinne og i et konstruktivt perspektiv, heter det i en uttalelse fra Spanias regjering.

