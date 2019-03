Påtalemyndigheten tror Smollett er skyldig selv om siktelsen mot ham er frafalt

utenriks

Den amerikanske skuespilleren, mest kjent fra TV-serien «Empire», ble i begynnelsen av mars tiltalt på 16 punkter, blant annet for å ha løyet om et rasistisk overfall. Tirsdag ble siktelsen frafalt.

– Det betyr imidlertid ikke at Smollett er uskyldig eller frikjent, sier førstestatsadvokat Joseph Magat i Chicago. Han mener fremdeles at skuespilleren leverte inn en falsk politianmeldelse.

Tirsdag kveld opplyser påtalemyndigheten at siktelsen mot Smollett ble frafalt fordi den heller vil prioritere å bekjempe våpenrelatert vold.

Får ikke tilbake kausjonen

I vinter leverte Jussie Smollett en anmeldelse til politiet i Chigaco hvor skuespilleren skrev at han hadde blitt fysisk angrepet av to menn, og at de hadde kommet med rasistiske og homofobiske ytringer mot ham.

Smollett fortalte også om den angivelige hendelsen i intervjuer med amerikanske riksmedier mens bilder av hans forslåtte ansikt sirkulerte i sosiale medier, til forskrekkelse for mange.

Men så tok saken en uventet vending. I mars ble han pågrepet og siktet for å ha diktet opp historien og for å ha iscenesatt angrepet. Han ble senere løslatt mot kausjon.

Kausjonen på 10.000 dollar blir ikke betalt tilbake, selv om siktelsen nå er frafalt.

Takket for støtten

– Jeg har snakket sant på alle mulige måter siden første dag, sier Smollett.

Skuespilleren sier at han nå vil begynne å jobbe igjen, og gå videre i livet. Tirsdag takket han familie, venner og støttespillere som har hjulpet han gjennom den vanskelige tiden.

– Jeg ville ikke ha vært i stand til å gjøre noe av det jeg har blitt anklaget for, sier han.

Saken har fått enorm oppmerksomhet i USA. Flere har refset Smollett, og hevdet at han har forsøkt å splitte landet.

USA går gjennom en polarisert politisk periode der spenninger på bakgrunn av politiske, etniske og religiøse skiller har blitt et økende samfunnsproblem. Noen amerikanere har anklaget skuespilleren for å ha forsøkt å helle bensin på bålet.

