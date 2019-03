Siktelsen mot Jussie Smollett er frafalt

utenriks

I en uttalelse tirsdag sier advokatene til skuespilleren, mest kjent fra TV-serien «Empire», at han ikke lenger har noen siktelser mot seg.

Smollett ble i begynnelsen av mars tiltalt på 16 punkter, blant annet for å ha løyet om et rasistisk overfall. Skuespilleren har nektet straffskyld.

I februar fortalte skuespilleren til politiet i Chigaco at han hadde blitt fysisk angrepet av to menn og at de kom med rasistiske og homofobiske ytringer mot ham.

Skuespilleren, som er afroamerikansk og homofil, ble senere samme måned pågrepet for å ha diktet opp historien. Han ble senere løslatt mot kausjon.

36-åringens fortelling om de fysiske angrepene har fått stor oppmerksomhet i USA.

(©NTB)