– May tilbyr seg å gå av dersom brexitavtalen blir vedtatt

Noen dato for Mays eventuelle avgang opplyses det ikke om.

May orienterte sine partifeller i Det konservative partiet i et møte i den såkalte 1922-komiteen onsdag kveld, et par timer før Underhuset skulle stemme over en rekke forslag for å prøve å få løst den fastlåste situasjonen rundt brexit.

– Det har vært en prøvelsens tid for vårt land og vårt parti. Vi er nesten der. Vi er nesten klare til å starte et nytt kapittel og bygge en lysere framtid. Men før vi kan gjøre det, må vi fullføre jobben, sa May på møtet, ifølge The Guardian.

– Jeg er rede til å forlate denne jobben tidligere enn jeg hadde intensjoner om, for å gjøre det riktige for vårt land og vårt parti, skal hun ha sagt videre.