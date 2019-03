EU-parlamentet godkjenner forbud mot engangsplast

utenriks

Lovforslaget ble godkjent med 560 mot 35 stemmer.

Avtalen om forbudet ble allerede uformelt inngått mellom EU-parlamentet, ministerrådet og EU-kommisjonen på tampen av fjoråret, men ble altså onsdag formelt godkjent.

Forbudet ventes å bli innført fra og med 2021. Også Norge vil etter alle solemerker bli bundet av de nye EU-reglene.

EU-kommisjonens visepresident Frans Timmerman sier at det europeiske tiltaket kan sette et tydelig eksempel for resten av verden.

– Asiatiske land er meget interessert i det vi driver med her. Latinamerikanske land også. Til tross for at vår andel av forurensingen er relativt begrenset, har vår endring av den økonomiske modellen en global innvirkning, sier visepresidenten.

Lovforslaget har som mål at 90 prosent av plastflasker vil bli samlet inn til gjenbruk innen 2029 og at alle plastflasker skal bli produsert med resirkulerbart materiale innen 2025.

Gjennom lovforslaget ønsker EU også å oppmuntre medlemslandene til å redusere sin bruk av plastemballasje samt å innføre strengere merkingsregler.

(©NTB)