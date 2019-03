Stoltenberg møter Trump i Det hvite hus igjen

utenriks

De to skal først ha en privat samtale 2. april, og deretter et utvidet bilateralt møte, skriver Wall Street Journal.

NATOs stadig endrede utfordringer står på programmet, skriver avisen.

Trump har gjentatte ganger krevd at allierte i Europa oppfyller sine økonomiske forpliktelser i forsvarsalliansen. USA bidrar mer enn landet får tilbake, har han sagt. I februar la Stoltenberg fram tall som viser at forsvarsbudsjettene i Europa og Canada har økt betraktelig under Trumps tid i Det hvite hus. Det var en melding som gledet den amerikanske presidenten.

Tidligere denne måneden sendte Representantenes hus' leder, demokraten Nancy Pelosi, en invitasjon til Stoltenberg i forbindelse med NATOs 70-årsdag 4. april. Republikaneren Mitch McConnell, som leder Senatet, sto også bak invitasjonen. Toppolitikerne uttalte at de ønsker at Stoltenberg holder en tale til en samlet Kongress i forbindelse med NATO-jubileet.

