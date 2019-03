Svensk økokrim med razzia mot Swedbank

utenriks

– Vi kan bekrefte at det pågår en aksjon mot Swedbanks hovedkontor, opplyser EBMs pressetalsperson Niklas Ahlgren til Aftonbladet. Etaten tilsvarer Økokrim i Norge, og har tidligere opplyst at Swedbank etterforskes for brudd på innsidereglene.

Konkret er banken mistenkt for å ha informerte utvalgte eiere før anklager om hvitvasking ble offentlig kjent.

– Razziaen gjennomføres av tjenestemenn fra EBMs finansmarkedsavdeling på oppdrag av sjefanklager Thomas Langrot, med henvisning til pågående etterforskning av Swedbank, opplyser EBM.

Banken bekrefter også at EBM har rykket inn i deres hovedkvarter.

Samarbeider

– Vi kan bekrefte at EBM er i aktivitet ved Swedbanks hovedkvarter i Sundbyberg, heter det i en knapp kunngjøring fra banken.

Banken viser til EBMs egen uttalelse om aksjonen, men understreker at ingen av bankens avdelinger eller ansatte hittil er anklaget for noe kriminelt.

– Vi samarbeider som tidligere opplyst med myndighetene, heter det videre i kunngjøringen.

Swedbank-aksjen falt 7 prosent umiddelbart etter at razziaen ble kjent onsdag formiddag.

Mistanke om hvitvasking

Tidligere i år avslørte kringkasteren SVTs «Uppdrag granskning» mistanker om hvitvasking gjennom Swedbank. Saken omfatter mistenkelige pengeoverføringer verdt tilsvarende 40 milliarder svenske kroner.

Tidligere onsdag meldte kringkasteren SVT at Swedbank hadde unnlatt å varsle amerikanske myndigheter om kunder med forbindelser til advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama.

Swedbank skriver i en kommentar til SVTs siste sak at banken «samarbeider fullt ut og kommuniserer tydelig, korrekt og med god hensikt med samtlige relevante myndigheter», men at banken av juridiske årsaker ikke kan kommentere kommunikasjonen den har hatt med myndighetene i delstaten New York i denne saken.

Legger ikke lokk på

Bankens administrerende direktør Birgitte Bonnesen sier til SVT at banken ikke har interesse av å legge lokk på noe.

– Det høres svært rart ut at vi skal ha hatt noen intensjon om å mørklegge. Det er slett ikke en måte vi jobber på, sier hun.