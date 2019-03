Grønt lys for ny avstemning om brexit

utenriks

– Forslaget er nytt, substansielt annerledes og i samsvar med mine krav, sa Bercow da forslaget ble fremmet i Underhuset torsdag ettermiddag.

Statsminister Theresa May har to ganger tidligere forsøkt å få Underhuset til å godkjenne skilsmisseavtalen hun har forhandlet fram med EU. Begge ganger har regjeringen lidd sviende nederlag, og Bercow – som har en rolle tilsvarende stortingspresidenten i Norge – har gjort det klart at det ikke er tillatt å legge samme forslag fram for avstemning på nytt og på nytt.

Men nå har regjeringen skrellet vekk en del av pakken. Dermed tilfredsstilles det formelle kravet om at forslaget må være substansielt annerledes enn før.

Det som utelates fra avstemningen, er en politisk erklæring om rammene for det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Denne erklæringen er ikke bindende.

Den britiske regjeringen har de siste dagene vært i intense forhandlinger med brexitforkjempere i det konservative partiet og støttespillere i det nordirske unionistpartiet DUP for å forsøke å samle et flertall bak avtalen.

En avtale med DUP regnes som avgjørende for at prosessen skal lykkes.

Men torsdag ettermiddag var det fortsatt ikke meldt om hvit røyk fra forhandlingsrommene.

