Kongen om klimastreikere: – Det er deres verden de snakker om, ikke vår

utenriks

Forrige fredag gikk 40.000 engasjerte skoleelever i Norge til streik med krav om klimahandling, og kongen skjønner dem godt.

– Framtiden for dem kommer uansett. De har hastverk med å få dette på plass, for det er deres verden de snakker om, ikke vår, sier kong Harald.

Han har foreløpig ikke oversikt over hvorvidt barnebarna har streiket, siden han har vært på reise den siste tiden.

Kongeparet leder an under det norske statsbesøket i Chile denne uken, og allerede under besøkets to første dager har kongen tatt opp klima og miljø flere ganger.

– Med nedgang i oljeindustrien, har Norge blitt nødt til å tenke nytt og justere i næringslivet. Dette er en utfordring, men det har også skapt ny optimisme og et skifte mot et grønnere næringsliv, sa kongen under talen sin på et næringslivsarrangement i Santiago torsdag.

Han kom med et eksempel:

– Teknologi som opprinnelig ble utviklet for oljeindustrien blir nå brukt i produksjonen av vindenergi og i fiskerinæringen. Vi har lært at folk kan tilpasse seg. Og at vi kan ta lederrollen i å skape ny teknologi som kan tjene framtidens befolkning.

Kongen pekte på at enkelte fortsatt ser på grønne behov og krav som en utfordring, men mener at det ikke trenger å være slik.

– Grønne behov får oss til å finne innovative løsninger, og baner vei for spennende muligheter for kreative og framoverlente menn og kvinner. Jeg er trygg på at skiftet til en grønn økonomi vil gi oss bedre helse, et renere miljø og en sterkere økonomi. I tillegg til at det vil åpne opp nye næringsmuligheter og skape nye jobber, sier kongen.

Han trekker fram et sitat fra den chilenske nobelprisvinneren Gabriela Mistral:

– Mange av tingene vi trenger, kan vente. Barna kan ikke.

(©NTB)