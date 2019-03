WTO enig med EU om at Boeing mottok ulovlige subsidier fra USA

utenriks

Kjennelsen fra Verdens handelsorganisasjon (WTO) kom torsdag, og innebærer at EU nå kan kreve erstatning for tapte inntekter som et resultat av en urettferdig markedssituasjon som ble skapt av de amerikanske subsidene.

Subsidiene gjorde Boeing i stand til å selge fly til lave priser, noe som undergravde virksomheten til den europeiske rivalen Airbus, sier EU-kommisjonen i en uttalelse.

Delstaten Washingtons subsidieordning premierer bruken av amerikanske råvarer, noe som bryter med WTOs regelverk, i og med at det gir konkurransefordeler og kan påvirke handelen globalt. EU-kommisjonen sier nå at de forventer at Washington føyer seg etter WTOs kjennelse.

– En seier

EU betegner WTO-kjennelsen som en seier i den årelange flystriden.

– Dagens kjennelse er gledelig både for EU, vår luftfartsindustri og arbeidere i luftfartssektoren i alle EUs medlemsland, sier EUs handelskommissær Cecilia Malmström.

– Dette er en klar seier for EU og Airbus. Det bekrefter vårt standpunkt om at Boeing, som har rettet fingeren mot Airbus, ikke har gjort noe for å overholde sine forpliktelser overfor WTO, i motsetning til Airbus og EU, sier sjefrådgiver John Harrison i Airbus.

Stor uenighet

– Vi stoler på at vårt eksempel vil få Airbus og EU til å umiddelbart føye seg etter kjennelsene fra WTO, sier Boeing i en uttalelse.

Den amerikanske handelsrepresentanten Robert Lighthizer sier at WTO nå behandler en søknad fra Washington om å få rundt 11 milliarder dollar i årlig støtte fra USA som en motsvar på subsidiene Airbus i dag mottar fra EU.

– Det er på høy tid at EU stanser sine subsidier og tillater våre førsteklasses luftfartsprodusenter å konkurrere med de samme forutsetningene, sier Lighthizer.

Striden mellom Airbus og Boeing har vært svært langvarig og ble for første gang brakt inn for WTO i 2005. Begge selskapene har anklaget hverandre for å ha mottatt ulovlige subsidier.

