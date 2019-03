Brexit-tilhengere ankom London til nytt nei

utenriks

Demonstrantene fra March to leave-kampanjen har siden 16. mars marsjert over 40 mil, helt fra Sunderland nordøst i England, for å kreve at Storbritannia skal forlate EU. Fredag nådde de hovedstaden.

Marsjdeltakerne anklager britiske politikere for å ha forrådt brexit, siden de ennå ikke har klart å ta Storbritannia ut av EU. Med flagg og plakater krevde de på den opprinnelige brexit-datoen, at brexit nå må skje.

På samme dag ble imidlertid regjeringens brexitavtalen nedstemt i parlamentet for tredje gang. Et flertall på 344 mot 286 representanter stemte imot avtalen.

I London ble demonstrantene, som stort sett er eldre briter, møtt av meningsfeller. De ble også tatt imot av tidligere Ukip-leder Nigel Farage.

– Jeg har kjempet i 25 år for å få oss ut av EU. Parlamentet har forrådt den største demokratiske folkeavstemningen i historien i vårt land, og vi skal ikke la dem komme unna med det, skriver Farage på Twitter.

Fredag ettermiddag skal Ukip-leder Gerard Batten og grunnlegger av English Defence League Tommy Robinson tale til de marsjerende demonstrantene.

To ganger tidligere har de folkevalgte sagt nei til skilsmisseavtalen som statsminister Theresa May har forhandlet fram med EU. Blir det nei en tredje gang, må hun ha en ny plan for utmeldingen innen 12. april for å unngå at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

I et siste, desperat forsøk på å få avtalen gjennom, tilbød May seg onsdag å gå av som statsminister dersom de folkevalgte stemmer for avtalen.

