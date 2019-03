Demonstrasjonskaos under statsbesøk i Chile – kongeparet tok grep

utenriks

Kongeparet fikk nærkontakt med demonstrantene, som er kritiske til norsk oppdrettsnæring som er til stede i regionen.

Da dronningen og kongen skulle vandre over torget i den lille byen, ble det etter hvert svært trangt og demonstranter trengte seg på fra alle kanter. De ropte slagord rettet mot kongeparet og landets president.

Da situasjonen ble stadig mer presset, valgte kongeparet å stoppe opp for å snakke med dem.

– Vi synes det er riktig at de skal blir hørt. Og at vi viser at vi gjerne vil lytte, sier dronning Sonja i etterkant.

Kongeparet avviser at de ble skremt underveis.

Omringet av demonstranter, presse og sikkerhetspoliti, fikk de høre hva demonstrantene hadde på hjertet.

– Jeg sa til dem at de ikke må ødelegge territoriet vårt, forteller en av dem dronningen snakket med, Sebastian Vera, til NTB.

Han mener besøket var unødvendig og at kongeparet bare er i Chile for å skade dem.

Dronningen: – Godt å høre

En av plakatene demonstrantene holdt opp, var skrevet på norsk, og hadde budskapet «velkommen konger, men ikke deres laks».

– Det er veldig godt å høre at de forsvarer miljøet, sa dronningen mens hun sto inne i folkemengden.

Kongen mener i ettertid at demonstrasjonen er et tegn på at demokratiet i Chile fungerer, og viser til at det også er diskusjoner rundt oppdrettsnæringen i Norge.

– De er helt klart bekymret for egen fremtid. Det må de få lov til. Og de må få lov til å gi uttrykk for det. Det må lages regler og lover som gjør at det blir ordentlig bærekraftig også for dem, sier kongen.

Ambassadøren svarte

Siden saken har en politisk side, ble det opp til den norske ambassadøren, Beate Stirø, å svare demonstrantene på torget i Punta Arenas.

– Jeg anerkjente at en rekke norske selskaper har investert i oppdrettsnæringen her, og at vi forventer at norske selskaper opererer i henhold til nasjonalt regelverk ute og at de har alle tillatelser i orden. Vi ser også veldig gjerne at de tar med seg bestepraksis hjemmefra, sier Stirø til NTB.

Selv om situasjonen var en smule kaotisk, er ambassadøren i glad for at demonstrantene fikk framført budskapet sitt

– Det er veldig fint og bevis på at det er full ytrings- og forsamlingsfrihet her. Det at man har mulighet til å si det man mener, også i forbindelse med et sånt besøk, er jo i utgangspunktet positivt, sier hun.

Ambassadøren roser også kongeparet.

– Kongeparet har håndtert det helt fantastisk. Vi ser jo at de er oppriktig interessert i hvordan folk har det her og hva folk mener. Det synes jeg er veldig, veldig bra, sier Stirø.

– Tror ikke på det

Demonstrant Sebastian Vera er ikke enig i den framstillingen.

– Jeg mener dronningen ville gi inntrykk av at hun er en god person ved å snakke med oss. Men det tror jeg ikke på, sier han.

Etter at dialogen mellom ambassadøren, kongeparet og demonstrantene var avsluttet, ble kongeparet geleidet inn på rådhuset hvor de møtte ordføreren i byen.

Kongeparet er på et seks dagers langt statsbesøk i Chile som avsluttes søndag.

