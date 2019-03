Kongen tror havet kan løse verdens matmangel

utenriks

– Den voksende befolkningen på kloden vår vil trenge mer mat, mineraler, energi og medisiner. Havene kan ha mange av svarene på disse utfordringene hvis vi forvalter dem bærekraftig, sa kong Harald under en tale på et Antarktis-seminar i den chilenske byen Punta Arenas lørdag.

Kongen mener at både Norge og Chile jobber godt med å ivareta havene, samtidig som begge er tydelige fiskerinasjoner.

– Som kystnasjoner med lange kystlinjer deler vi et nært forhold med havene. Vi er avhengige av havet og deler en felles forståelse av viktigheten av bærekraftig forvaltning av de maritime ressursene. Vi vet alle at havene er avgjørende for alt livet på jorden, sier kongen.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er enig i kongens analyse.

– Det globale behovet for mat øker. Vi må få slutt på fattigdom og ta bedre vare på havene. Mindre enn fem prosent av maten som blir konsumert i verden, kommer fra havet. Det er et stort potensial for å øke den andelen. Det er lovende nyheter for landene våre, sier Nesvik.

