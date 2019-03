Tre afrikanske migranter siktet for tankskip-kapring

utenriks

To tenåringer fra Guinea og en fra Elfenbenskysten, henholdsvis 15, 16 og 19 år gamle, anklages for å ha tvunget tankskipet El Hiblu I til å gå mot Malta etter at det plukket opp 108 migranter onsdag. Det Palau-registrerte skipet var opprinnelig på vei til Libya fra en havn i Tyrkia.

Maltas marinestyrker bordet fartøyet dagen etter og pågrep fem personer som var mistenkt for å ha ledet kapringen. Kapteinen fikk deretter tilbake kontrollen over skipet, som gikk til havn i Valletta med marineeskorte.

De tre migrantene, som erklærte seg ikke skyldige under et rettsmøte, er nå plassert i varetekt i påvente av en rettssak. De risikerer mellom sju og tretti års fengsel hvis de blir dømt.

Skipets kaptein har sagt til maltesiske medier at kaprerne var desperate og absolutt ikke ville dra tilbake til Libya.

