Trump vil ha bedre fengselsforhold for drapssiktet spesialsoldat

I en Twitter-melding lørdag morgen sier Trump at Edward Gallagher fra spesialstyrken Navy SEAL skal overflyttes til mindre strenge soningsforhold for å «ære hans tidligere innsats for landet vårt».

Gallagher er siktet for overlagt drap på en såret irakisk IS-kriger ved å ha knivstukket ham. Den militære påtalemyndigheten opplyste under et rettsmøte i november at drapet skal ha skjedd etter at irakiske styrker ba om et flyangrep mot en bygning i 2017, melder NPR.

Da de rykket inn, tok de en IS-kriger på rundt 15 år til fange, opplyser påtalemyndigheten. Irakerne overlot ham deretter til Gallaghers enhet. Sanitetspersonell begynte å behandle ham for en skade i beinet og pusteproblemer. En sanitetssoldat har forklart at Gallagher gikk opp til ham, fant fram en håndlaget kniv og stakk den sårede flere ganger i hodet og halsen.

Ifølge påtalemyndigheten skal han deretter ha oppholdt seg ved liket og gjort ferdig prosedyren for å verve seg til tjeneste på nytt.

Gallagher, som er en dekorert veteran med 19 års tjeneste bak seg, anklages også for å skutt to sivile i Irak og også åpnet ild mot menneskemengder. Han har erklært seg ikke skyldig i saken.

Trumps Twitter-melding ser ut til å være et svar på forespørsler fra et antall kongressmedlemmer om å gjøre noe med fengselsforholdene for Gallagher, som sitter i arrest på en marinebase i California.

