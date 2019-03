Biden forsøker å stilne stormen etter anklage om upassende valgkampkyss

utenriks

Selv om han ennå ikke formelt har lansert sitt kandidatur, er Biden blant favorittene til å vinne den demokratiske nominasjonskampen om å bli president Donald Trumps utfordrer i valget i 2020.

Hans tidligere oppførsel overfor kvinner kan imidlertid stikke kjepper i hjulene for dette. Lucy Flores, da demokratisk kandidat til å bli viseguvernør i Nevada, anklager Biden for å ha fått henne til å føle seg nedverdiget og utilpass med et kyss han skal ha plantet i bakhodet hennes under valgkampen i 2014.

– Jeg kjente to hender på skuldrene mine, og frøs til. «Hvorfor tar USAs visepresident på meg?". Deretter fortsatte han med å plante et stort og langsomt kyss på bakhodet mitt, skrev Flores i et innlegg i New York Magazine fredag.

– Ikke min intensjon

Søndag rykket Biden ut med en uttalelse der han forsvarer seg mot anklagene.

– I løpet av mangeårig liv i offentligheten og mange år med valgkamp, har jeg gitt utallige håndtrykk, klemmer og uttrykk for kjærlighet, støtte og trøst. Ikke en eneste gang trodde jeg at jeg hadde oppført meg upassende, skriver han.

– Hvis noen antyder at jeg har gjort det, vil jeg lytte med respekt. Men det var aldri min intensjon, skriver han videre.

Blant de demokratiske presidentkandidatene er det delte meninger om anklagene mot Biden. Noen av dem støtter Flores, men ingen av dem har sagt at de mener anklagene diskvalifiserer ham fra å stille som presidentkandidat.

Til angrep

Det hvite hus-rådgiver Kellyanne Conway har på sin side brukt anklagene til å gå til angrep mot den potensielle Trump-rivalen.

– Hvis noen taster inn «Creepy Uncle Joe-videos» i en søkemotor finner de en gullgruve, sier hun til Fox News.

– Jeg mener dette er et kjempeproblem for Biden. Det han kaller kjærlighet og håndtrykk, kaller partiet hans «fullstendig upassende», sier hun videre.

Biden har tidligere erkjent at hans tendens til å berøre folk han snakker med kan få ham i trøbbel, spesielt i den såkalte metoo-æraen.

