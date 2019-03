Saudi-Arabias konge med spark til Trump

utenriks

– Vi understreker igjen vår kategoriske avvisning av alle tiltak som kan påvirke Syrias suverenitet over Golan, sa kongen under åpningen av toppmøtet til Den arabiske liga i Tunisia søndag.

Tidligere har Salmans regjering i harde ordelag fordømt Golan-beslutningen til USAs president Donald Trump.

Trump varslet for noen uker siden at USA ville anerkjenne de omstridte Golan-høydene som en del av Israel. Tidligere har FNs sikkerhetsråd, med støtte fra USA, slått fast at Golanhøydene er okkupert og annektert av Israel i strid med folkeretten.

De arabiske landene på toppmøtet i Tunisia er uenige om en lang rekke saker. Men de regner med å bli enige om en felles uttalelse hvor de fordømmer Trumps beslutninger om å endre syn på Golanhøydene og å flytte USAs ambassade i Israel til Jerusalem.

