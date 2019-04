Pentagon: USA stanser F-35-leveranser til Tyrkia

utenriks

Samme uke som NATO feirer 70 år, brygger det til ny konflikt mellom USA og Tyrkia. Kilder i Washington varslet i mars at amerikanerne kunne komme til å stanse leveransen av deler og manualer knyttet til kampflyet F-35. Mandag bekrefter en talsperson i USAs forsvarsdepartement overfor nyhetsbyrået AFP at dette nå er et faktum.

Stansen i slike leveranser er det første skrittet mot å avblåse selve flysalget, ifølge nyhetsbyrået AP.

USA har til nå ikke lyktes i å overtale Tyrkia til å snu i synet på kjøp av det russiske luftforsvarssystemet S-400. Beslutningen om å fryse leveransene knyttet til kampflyet F-35 omtales som det sterkeste signalet så langt om at Tyrkia ikke både kan ha amerikanskproduserte kampfly og russiskproduserte våpensystemer.

Tyrkia har en kontrakt om kjøp av rundt 100 fly av typen F-35.

«I påvente av en utvetydig tyrkisk beslutning om å gi avkall på leveransen av S-400, har leveranser og aktiviteter» knyttet til Tyrkias F-35-program, blitt midlertidig stanset, sier en talsperson i Pentagon mandag.

– Vår dialog med Tyrkia om denne viktige saken fortsetter, tilføyer talspersonen.

NATO har tidligere uttalt at medlemsland i forsvarsalliansen må få stå fritt til å velge hvor de vil kjøpe sitt utstyr fra, så lenge sikkerhet og kompatibilitet ivaretas.

Tyrkia er, i likhet med Norge, et av partnerlandene i det amerikanske kampflyprosjektet.

