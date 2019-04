Fire brexit-forslag stemt ned i Underhuset

utenriks

Ingen av de fire forslagene som ble lagt fram for avstemning i Underhuset mandag kveld, fikk flertall. Dermed er situasjonen fremdeles at Storbritannia trer ut av EU om elleve dager.

De fire forslagene dreide seg om britisk medlemskap i en tollunion med EU, en EØS-løsning etter den norske modellen, å legge enhver avtale som Parlamentet stemmer for, ut til folkeavstemning, og et forslag om at Parlamentet tar kontroll over brexit-prosessen for å hindre landet fra å forlate EU uten avtale.

Storbritannia skulle i utgangspunktet ha forlatt EU 29. mars, men May og EU ble enig om utsettelse slik at hun kunne gjøre et nytt forsøk på å få flertall for sin brexitavtale. Det klarte hun ikke da hun fredag la fram sin utmeldingsavtale for tredje gang. For tredje gang sa flertallet nei.

Ny avstemning aktuelt

Mays nederlag betyr at Storbritannia etter planen skal forlate EU 12. april, og landet kan risikere å krasje ut av unionen uten noen avtale.

Brexit-minister Stephen Barclay sier regjeringen igjen vil forsøke å samle støtte rundt Mays avtale denne uken. Han sier regjeringen skal møtes tirsdag for å diskutere saken videre. Ett av temaene som skal diskuteres, er en eventuell ny avstemning onsdag eller torsdag.

– Hvis Underhuset blir enig om en avtale denne uken, er det kanskje mulig å slippe å være med på valget i EU-parlamentet, sier Barclay. Valget er i mai.

EU-parlamentets brexitkoordinator Guy Verhofstadt skriver på Twitter at Storbritannia har kommet enda et steg nærmere en hard brexit, altså en utmelding uten avtale. Han sier Storbritannias siste sjanse kommer senere denne uken, dersom det blir en ny avstemning.

Labour-leder Jeremy Corbyn sier politikerne onsdag bør få muligheten til å diskutere forslagene på nytt slik at Storbritannia ikke havner utenfor EU uten en avtale, skriver Sky News.

Forlot partiet

Representantene fra det nordirske unionistpartiet DUP, som May er avhengig av for å ha flertall i Parlamentet, valgte å avstå fra mandagens avstemning.

Like etter at resultatet var klart, trakk Nick Boles seg fra det konservative partiet og gikk ut av salen.

– Mitt parti nekter å inngå kompromisser. Jeg beklager derfor at jeg ikke lenger kan representere dette partiet her, sa Boles i en følelsesladd uttalelse og fikk applaus i Underhuset.

