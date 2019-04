Trump roser forholdet til Stoltenberg

utenriks

– Folk betaler, og jeg er veldig glad, sa Trump da han og Stoltenberg møtte pressen i Det ovale kontor før møtet dem imellom.

– Vi kommer veldig godt overens, sa Trump om NATOs generalsekretær, som presidenten tidligere har omtalt som sin «største fan».

Den amerikanske presidenten mener de alliertes bidrag har økt som en «rakett» og slo fast at NATO er blitt mye sterkere siden han inntok Det hvite hus.

– Vi har jobbet sammen for å få allierte til å betale sin rettmessige del. Det kalles byrdedeling, og som dere vet, lå det ikke så bra an da jeg overtok, sa Trump og la til at de allierte vil måtte betale enda mer i framtida.

– De allierte investerer mer, og det er viktig, sa Stoltenberg.

Takket Trump

Stoltenberg takket Trump for hans sterke NATO-engasjement og for innsatsen med å få de allierte til å øke sine bidrag.

Trump har lenge vært skeptisk til NATO og anklaget allierte for å snylte på USA ved å ikke bidra mer til forsvarsalliansen.

NATO-landenes forsvarsbudsjetter har steget siden før Trump ble president. De allierte ble etter Russlands annektering av Krim-halvøya i 2014 enige om at alle medlemsland skulle stoppe kuttene i forsvarsbudsjettene og begynne å bevege seg mot en pengebruk på 2 prosent av BNP i løpet av en tiårsperiode.

Allerede året etter begynte budsjettene å vokse – lenge før Trump ble president.

NATOs egne tall viser at forsvarsbudsjettene i Europa og Canada har økt med 41 milliarder dollar siden Trump tiltrådte. Summen ventes å øke til 100 milliarder dollar innen utgangen av 2020.

Frustrasjon

Presidenten er spesielt frustrert over Tyskland, som har planer om å bruke 1,5 prosent av BNP på forsvar innen 2024.

– Tyskland betaler ikke sin rettferdige andel. Jeg har sterke følelser for Tyskland, men de betaler ikke de det de burde, sa Trump og gjentok at USA betaler for en uforholdsmessig stor del av NATO.

– Men forholdet til NATO er veldig godt. Forholdet til generalsekretæren har vært fremragende, og jeg mener det er gjort voldsom framgang, sa Trump.

Stoltenberg var forberedt på at Trumps knallharde krav om pengebruk ville være hovedtema på møtet med Trump, som skjer i anledning feiringen av NATOs 70-årsdag i Washington denne uka.

Kongressen

– Dette har vært et veldig konsekvent budskap fra president Trump helt siden han tiltrådte, til og med før han tiltrådte. Og mitt budskap vil være at jeg er enig, sa NATO-sjefen i forkant av reisen til USA.

Under den korte presseseansen på Det ovale kontor ga presidenten også lange svar på spørsmål fra pressen om blant annet amerikansk innvandringspolitikk, muren mot Mexico, helsereform og spesialetterforsker Robert Muellers gransking.

Under oppholdet i Washington skal Stoltenberg møte Trump i Det hvite hus tirsdag og tale til en samlet sesjon av Senatet og Representantenes hus i Kongressen før alliansens 29 utenriksministre møtes i to dager onsdag og torsdag.

(©NTB)