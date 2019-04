Brexit-usikkerhet rammer britisk servicesektor

utenriks

Servicesektoren, som utgjør nær 80 prosent av den britiske økonomien, sank for første gang på nesten tre år etter uvisshet rundt brexit og flat økonomisk vekst, ifølge en undersøkelse publisert onsdag.

Innkjøpsindeksen i sektoren falt fra 51,3 i februar til 48,9 i mars, som er det laveste nivået siden juli 2016, en måned etter at britene stemte for brexit.

Sektoren blir sett på som selve motoren i britisk økonomi, og tegn på svakhet kan derfor få varsellampene til å blinke.

Et tall under 50 på indeksen indikerer at servicesektoren, som står for rundt 80 prosent av den britiske økonomien, er i motgang.

– Et fall i aktiviteten i servicesektoren indikerer at Storbritannias bruttonasjonalprodukt falt i mars, og at økonomien i første kvartal står i fare for å gå inn i en større nedgang i de kommende månedene, sier sjeføkonom Chris Williamson i IHS Markit.

Den britiske sentralbanken, Bank of England, advarte i november om at «no deal» kunne føre til at Storbritannias økonomi krymper med opp til 8 prosent i løpet av noen måneder. Banken har også offentliggjort tall som viser at en nedkjøling av den britiske økonomien allerede er i gang.

